Accompagnement des amies intimes

Deux interprètes de musique traditionnelle coréenne, très amies depuis leur adolescence, monteront ensemble sur scène.





Kang Eun-il, une joueuse de haegeum (un instrument qui ressemble à une vièle à deux cordes) et Yoo Gyeong-hwa, qui pratique le chilhyeongeum (un instrument à sept cordes) donneront un concert intitulé « Accompagnement des amis intimes ».





Kang est l’une des meilleures joueuses de haegeum et considérée comme l’interprète la plus créative et originale dans le monde du gugak. Depuis 2000, en se basant sur la musique traditionnelle, elle essaie de mélanger divers genres et instruments dans ses concerts pour démocratiser le haegeum. Elle s’est produite avec plusieurs prestigieux orchestres, et des musiciens sud-coréens et étrangers.





Yoo est à la fois la percussionniste et la joueuse de chilhyeongeum représentative de nos jours. Ne se contentant pas de transmettre la tradition, elle élargit la sphère musicale de cet instrument à d’autres genres tels que la world music, la musique improvisée et celle de cour.





Date : le 2 août 2018

Lieu : Centre d’arts de Mapo, Séoul

Site : http://www.mapoartcenter.or.kr