Festival de la rivière Donggang à Yeongwol 2018

Le Festival de la rivière Donggang à Yeongwol se déroulera du 2 au 5 août dans cette ville de la province de Gangwon.





Cette manifestation a vu le jour en 1997 dans le but de reproduire la vie de ses habitants d’autrefois qui utilisaient des radeaux comme principal moyen de transport jusqu’aux années 60, de transmettre la culture traditionnelle, et de faire connaître Yeongwol réputé pour les sports de loisir come le rafting, le deltaplane et le parapente.





Divers programmes seront proposés aux visiteurs : concerts, feu d’artifice, pêche à la main de truites, canoë, rafting, fabrication de lampes volantes, etc. A l’occasion de cette fête, un festival de rock sera également organisé.





Date : du 2 au 5 août 2018

Lieu : rive de la rivière de Donggang à Yeongwol

Site : http://www.ywfestival.com