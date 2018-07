« Beethoven Symphony Cycle IX » du chef d’orchestre Keum Nan-sae

Le dernier concert de la série « 2017/18 Beethoven Symphony Cycle » sera donné le 4 août à Busan par le chef d’orchestre Keum Nan-sae et le New World Philharmonic Orchestra.





Keum a étudié la musique à l’Université nationale de Séoul avant de partir pour l’Allemagne pour poursuivre ses études. Il a dirigé plusieurs orchestres sud-coréens et étrangers, dont l’orchestre philharmonique de Moscou, la Deutsche Kammerphilharmonie, l'orchestre symphonique de la KBS et l’orchestre philharmonique de Suwon. En 1998, il a formé le Eurasian Philharmonic Orchestra, devenu plus tard le New World Philharmonic Orchestra, pour présenter diverses musiques aux citoyens.





Démarrée en octobre 2017, cette série présente les neuf symphonies du grand compositeur allemand et des concertos de l’époque romantique.

Lors de ce concert, c’est la symphonie nº 8 qui sera interprétée. Réalisée en 1812, elle est la plus légère et joyeuse des neuf symphonies de Beethoven. L’autre pièce du programme sera le concerto pour violon nº1 de Bruch. La violoniste Julia Jeongwon Hwang la jouera avec l’orchestre.





Date : le 4 août 2018

Lieu : F1963 Seokcheon Hall à Busan

Site : http://www.f1963.org