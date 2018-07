L’Assemblée nationale ne compte désormais plus que trois groupes de négociation

ⓒ KBS News

Désormais, le nombre de groupes parlementaires est passé de 4 à 3. Selon la définition, un groupe parlementaire désigne un regroupement de députés suffisamment nombreux pour participer à la prise de décision parlementaire sur des sujets importants. Il constitue donc une unité de base dans la gestion des affaires parlementaires. On peut dire que la force d’un parti politique est déterminée lorsqu’il parvient à en constituer un.





Dans l’hémicycle, si un parti compte au moins 20 députés, il peut faire entendre sa voix lors des négociations. Plusieurs formations ou députés indépendants peuvent également constituer un groupe parlementaire en satisfaisant le nombre de députés requis. Actuellement, seuls trois partis répondent à ce critère, à savoir le Minjoo, le parti présidentiel, le Parti Liberté Corée et le Parti Bareun-Avenir.





Jusqu’à hier le quatrième groupe parlementaire était le groupe des députés du Parti de la Justice et le Parti pour la démocratie et la paix. Mais ce quatrième groupe a perdu son statut suite à la mort du député Roh Hoe-chan du Parti de la Justice. Cette formation progressiste compte désormais cinq députés. Et même si on lui ajoute les 14 sièges occupés par l’autre parti d’opposition, leur nombre se monte à 19, à savoir un siège de moins que le nombre requis. Cette perte de statut en tant que groupe parlementaire signifie beaucoup de choses. D’abord, les deux partis seront exclus lors des négociations sur l’ensemble des discussions liées à la gestion parlementaire. Ils ne pourront pas non plus occuper de postes à responsabilité qui sont généralement attribués à des membres d’un parti retenu comme groupe parlementaire, et cela en fonction du nombre de sièges qu’ils occupent. Dernièrement, ils ne pourront plus bénéficier des soutiens destinés à élaborer des lois. Bref, les députés issus de ces formations ne pourront exercer plus aucune influence au sein du Parlement. Il va également y avoir un changement de l’équilibre des forces. Les répercussions de ce changement ne se limiteront pas seulement aux partis concernés. La Maison bleue qui voulait réaliser une gouvernance coopérative va devoir modifier sa stratégie actuelle. Car il est peu probable que le Parti de la Justice et le Parti pour la démocratie et la paix reprennent leur statut d’avant. Cela veut dire que beaucoup de changements sont attendus à Yeouido.