Un nouveau geste d’apaisement dans la péninsule coréenne. Séoul envisage de désarmer la zone démilitarisée qui sépare les deux Corées. Le ministère sud-coréen de la Défense a annoncé son intention d’étudier la piste de retirer progressivement militaires et armes à feu de ses postes de garde situés dans la DMZ, une zone censée être épargnée par la présence de militaires armés. Rappelons que toute arme à feu plus puissante qu’un fusil d'assaut automatique y est bannie conformément à l'accord de cessez-le-feu.





Cette zone symbolique est aujourd’hui fortement militarisée. En fait, historiquement c’est Pyongyang qui a d’abord envoyé des troupes armées dans cette zone. Le régime communiste y a dressé même des postes de garde. Donc afin de lui faire face, Séoul lui a emboîté le pas. Actuellement, cette zone frontalière abrite entre 30 et 40 soldats qui sont équipés d’armes lourdes. Les deux Corées leur attribuent le titre d’agent de police. Les postes de garde se trouvent dans des bunkers en béton armé. Du côté du régime de Kim Jong-un, toutes les structures sont enterrées à l’exception d’une tour de surveillance. Bref, cette zone est entièrement fortifiée et occupée par des soldats armés qui sont en quelque sorte la première ligne de défense.





Actuellement, l’accès à la DMZ, qui est truffée de mines et projectiles non explosés datant de la guerre de Corée, est strictement interdit. Les postes de garde qui s’y trouvent sont donc complètement coupés du monde extérieur. Par ailleurs, certains postes se situent tellement près de la frontière que les voix des soldats des deux Corées sont audibles de par et d’autre. Cette proximité géographique signifie autant de risque de collision. Et effectivement, il a eu plusieurs accrochages militaires à l’intérieur de cette zone dans le passé.





Maintenant, si le retrait graduel des soldats et des armes à feu se réalise comme l’annonce du ministère sud-coréen de la Défense, la DMZ deviendra une zone digne de son nom, une zone littéralement démilitarisée. Cela pourra contribuer largement à baisser les tensions militaires qui règnent encore sur la péninsule coréenne. A noter que Moon Jae-in et Kim Jong-un se sont engagés à transformer la DMZ en zone de paix lors de leur sommet historique qui a eu lieu le 27 avril à Panmunjom.