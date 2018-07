La chaleur et la musique

Le philosophe et scientifique de la fin de la dynastie Joseon Hong Dae-yong était un mélomane et un grand joueur de geomungo, la fameuse cithare à six cordes. Le célèbre lettré et son collègue Yeonam Park Ji-won le considérait comme l'amateur qui a développé la technique pour jouer du yanggeum. Un soir d'été, Yeonam a été invité à un petit concert qui se tenait à la maison de campagne de son ami. Tellement touché par la performance, il a laissé ses impressions dans son journal. Voici un extrait du journal de Yeonam :





« Lorsque Hong Dae-yong commença à jouer du geomungo, Kim Eok répondit avec son bipa et Gugong ôta son chapeau puis se mit à chanter. La nuit avançant, des nuages affluaient de tous côtés pour dissiper l'air chaud pendant un moment et rendre la musique encore plus limpide. Toute l'assemblée restait silencieuse, sans dire un mot. C'était comme si un apprenti observait le dieu des cinq organes et comme si un moine bouddhiste entré dans le nirvana avait compris sa vie antérieure. Lorsque Gugong chantait, il enleva tous ses vêtements et agit comme s'il n'y avait personne autour de lui. »





Dans les temps anciens où il n'y avait ni ventilateur ni climatisation, la canicule devait être plus difficile à supporter qu'aujourd'hui. Les lettrés de Joseon passaient leur temps à lire, à discuter de politique et de philosophie, cela même lorsqu'ils étaient entre amis. Néanmoins les journées caniculaires devaient être trop étouffantes pour parler politique. C'est sans doute la raison pour laquelle Hong Dae-yong a organisé un concert chez lui pour ses proches. Park Ji-won a bien apprécié les efforts de son ami et a comparé cette expérience au moment de l'illumination.