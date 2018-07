Ouverture d’une boutique de mode disposant d’une intelligence artificielle à Hong Kong

ⓒ Getty Images Bank

Dans le campus de l’université polytechnique de Hong Kong, une boutique de mode a ouvert ses portes. Etalant des vêtements et des accessoires de mode, elle n’est pas différente des autres magasins de ce type, sauf pour une chose. Elle dispose en effet d’une intelligence artificielle.





Ce système a été mis au point suite à la coopération entre une équipe de recherche de cette université et le groupe chinois Alibaba, l’une des plus grosses sociétés de commerce en ligne et mobile au monde.





Cette intelligence artificielle spécialisée dans la mode recommande des vêtements aux clients conformément au goût de chacun. Elle obtient des informations sur les tendances de la mode en analysant les données fournies par Alibaba. Les clients peuvent ainsi bénéficier de ses conseils devant un miroir intelligent. S’ils choisissent un produit et l’essaie dans une cabine d'essayage, l’intelligence artificielle analyse les caractéristiques de ce dernier et propose des articles qui lui conviendront en les affichant sur le miroir.





Les développeurs de cette intelligence artificielle espèrent que ce type de magasins intelligents pourra élargir l’imagination des consommateurs concernant la mode.