Une chasse aux météorites dans un village agricole en Chine

Le mois dernier, une météorite est tombée dans un village du Yunnan en Chine. Elle a éclaté en quelques centaines de morceaux qui se sont dispersés dans les champs de canne à sucre environnants.





Cet événement a bouleversé la vie des habitants. Selon la presse locale, s’est répandue une rumeur selon laquelle si on vend des morceaux de la météorite, on pourra gagner une grosse somme d’argent. Beaucoup d’habitants ont alors abandonné leur travail agricole pour se précipiter dans les champs, afin de trouver des fragments de la météorite. De plus, plus de 600 personnes venant d’autres régions y compris des chasseurs de météorites ont afflué dans ce village pour participer à cette chasse au trésor.





Ayant trouvé des morceaux recherchés, certains habitants ont essayé de les vendre à des prix des dizaines de fois plus élevés que leurs tarifs normaux. Cependant, les spécialistes se montrent sceptiques vis-à-vis de ces prix. Car selon eux, la météorite tombée dans le Yunnan n’était qu’une chondrite ordinaire sans aucune valeur particulière.