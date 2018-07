L’Inde lance un projet pour protéger Taj Mahal contre les saletés

ⓒ Getty Images Bank

En Inde, l’un des monuments les plus célèbres est le Taj Mahal. Ce mausolée de marbre blanc le plus somptueux au monde perd malheureusement sa belle couleur et jaunit à cause de la suie dégagée des usines à proximité, des sécrétions d’insectes et de la poussière.





Afin de lutter contre cette saleté qui s’aggrave d’année en année, le gouvernement indien a lancé « le projet pour 100 ans ». Selon un quotidien du pays, il s’agit d’un plan consistant à fermer les usines qui émettent des polluants aux alentours du Taj Mahal et à introduire des moyens de transport écologiques dans cette zone. En outre, pour prévenir la pollution de la rivière Yamuna près du mausolée, des installations traitant les eaux usées et les déchets vont être construites. Et les travaux devraient démarrer en décembre prochain.