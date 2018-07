Une audition parlementaire consacrée au rapport sur la proclamation de la loi martiale se tiendra sous peu

ⓒ KBS News

Le parti au pouvoir et les partis d’opposition ont convenu d’organiser cette audition parlementaire sur le rapport controversé. Ainsi, le texte polémique sera bientôt passé au crible par les députés.

Mais cette fois-ci, l’enquête sera abordée par les députés sud-coréens. Rappelons qu’une équipe spéciale a été créée au sein de l’Armée sud-coréenne suite à l’ordre du président Moon Jae-in afin d’assurer une enquête indépendante dédiée à cette affaire.

De quoi s’agit-il ? Du fameux document rédigé en mars 2017 par le Commandement de la sécurité de la défense (CSD) lorsque le pays a traversé la crise politique liée à la destitution de l’ex-présidente Park Geun-hye. Il a été révélé au grand public le 6 juillet dernier par le centre pour les droits de l’Homme dans les armés.

Quels sont ses principaux contenus ? Selon ce rapport, le ministère de la Défense envisageait de lancer un décret pour envoyer des troupes dans le but de réprimer les manifestations menées contre l’ancienne chef de l’Etat, avant d’imposer la loi martiale en cas d’aggravation de la situation. Le plan est élaboré de manière précise prévoyant même le nombre d’effectifs militaires à déployer et la quantité des équipements alloués aux soldats et d’autres choses encore. Et ce document est pris très au sérieux par la formation présidentielle qui le compare à un coup d'Etat militaire.

Comment progresse l’enquête ? L’investigation est actuellement en cours sous la direction d’une équipe indépendante. Parallèlement, le Parquet a lancé de son côté une enquête afin de répondre à l’accusation de certaines associations civiles. Il a même formé un organisme destiné à une enquête collective afin de favoriser une meilleure coopération de différentes entités. Même si l’enquête menée par l’équipe spéciale ne vise pas exactement la même chose que le Parquet, les enquêteurs des deux groupes travailleront dans un esprit coopératif, le cas échéant.

Quelles sont les principales missions de cette équipe indépendante ? Comptant une trentaine de procureurs militaires qui n’appartiennent ni à l’armée de terre ni au CSD, elle doit d’abord identifier celui qui a ordonné la rédaction du rapport. Ensuite, il faut savoir jusqu’où ce document est remonté. Dernièrement, les enquêteurs doivent déterminer si ce plan était réellement destiné à être appliqué. Afin de faire toute la lumière sur cette affaire, les enquêteurs ont fait une saisie au bureau du CSD et convoqué des responsables de l’armée.

Quelles sont les perspectives de l’enquête ? Actuellement, le Commandement de la sécurité de la défense et le ministère de la Défense délivrent une version différente des faits. Le premier précise que le rapport a été présenté de manière détaillée au ministre de la Défense et que ce dernier a jugé légitime l’adoption d’un décret pour envoyer des troupes. Ce que Song Young-moo a nié.