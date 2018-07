La Corée du Sud va dépêcher une équipe de secours au Laos.

ⓒ KBS News

Le gouvernement sud-coréen a décidé d’envoyer l’« Equipe de secours en cas de catastrophe de Corée » ou la « KDRT » au Laos dans la région touchée par les inondations causées par la rupture d'un barrage. Le gouvernement laotien y a déclaré l'état de catastrophe naturelle. Le bilan actuel est lourd. Selon un comptage officiel, l'effondrement du barrage a fait 26 morts et 131 personnes sont portées disparues. Environ 3 000 personnes attendent d’être secourues.

Que s’est-il passé exactement ? Un barrage en construction dans le sud du pays s’est effondré lundi soir. Selon la presse locale, 5 milliards de mètres cubes d’eau se sont déversées sur les villages avoisinants. SK Engineering & Construction qui participe aux travaux de construction du barrage en question explique que ces inondations sont dues au débordement d’un barrage d’appoint. Ce dernier fait partie des cinq barrages destinés à retenir l’eau durant les travaux d’une centrale hydroélectrique. D’après la société de BTP sud-coréenne, les fortes pluies ont fait déborder l’un de ces barrages en terre.

Quel est le but de la construction de ce barrage hydroélectrique ? Affichant la vision de devenir la « batterie de l'Asie du Sud-est », le Laos a lancé un énorme chantier de construction de plusieurs barrages le long du Mékong dans le but d’exporter la majeure partie de cette énergie hydroélectrique vers les pays voisins, notamment en Thaïlande, au Vietnam et au Cambodge. Dans ce cadre, 46 centrales ont été construites et mises en service. S’y ajouteront d’ici 2020, 54 nouvelles centrales.

Comment expliquer ces ambitions hydroélectriques de Vientiane ? Pour ce pays qui figure parmi les pays les plus pauvres en Asie du Sud-est, l’énergie est le produit phare de ses exportations. Cependant, son projet de grande envergure a un impact néfaste sur le Mékong, sa flore et sa faune. Le récent effondrement du barrage a également provoqué d’importants dégâts sur la région et la population rurale.

Quelle est la part de la responsabilité de SK Engineering & Construction ? C’est la question qui se pose actuellement. SK dirige les travaux en tant que compagnie de construction. A noter que ce projet est développé par le consortium qu’elle a formé avec la Korea Western Power. C’est-à-dire, l’ensemble des responsabilités depuis la conception jusqu’à la construction en passant par l’approvisionnement incombe à la société sud-coréenne. En revanche, si cet accident est dû aux fortes pluies, cette circonstance pourra lui éviter d’assumer de lourdes responsabilités.