La soupe de poulet au ginseng, Samgyetang

ⓒ Getty Images Bank

Le pays du Matin clair est aux prises avec la canicule depuis quelques semaines. Heureusement, il existe des recettes tout à fait dédiées à lutter contre les températures élevées. Nous vous en présentons une cette semaine, bien particulière puisqu’elle est dégustée traditionnellement durant des jours précis du calendrier ; il s’agit des trois jours dits les plus chauds de l’année (cette année ce sont les 17 et 27 juillet et le 16 août, qui sont appelés respectivement chobok, jungbok et malbok).





ⓒ KBS

Voici donc la recette du samgyetang (삼계탕 : 삼 ginseng, 계 poulet, 탕 soupe/bouillon) ainsi que de deux sauces d’accompagnement.





ⓒ KBS

- Soupe de poulet au ginseng -

Ingrédients :

· 1 petit poulet (ou coquelet)

· 280 grammes de riz glutineux (laisser le tremper 2h dans de l’eau)

· 4 tasses d’eau

· 1 racine de ginseng non séché

· 1 ail entier

· 1 jujube dénoyauté et 1 châtaigne épluchée

· Oignon vert émincé

· Sel

· Poivre





Préparation :

Vider et laver le poulet. Le farcir avec le riz, la racine de ginseng, le jujube, la châtaigne, l’ail de façon bien compacte. Croiser et attacher les pattes arrière de façon à ne pas laisser s’échapper le contenu du poulet, coudre l’ouverture si nécessaire.

Dans une casserole, déposer le poulet et verser les quatre tasses d’eau. Faire bouillir à grand feu pendant 30 minutes, laisser ensuite cuire à feu moyen pendant 40 minutes.

Une fois la cuisson terminée, déplacer le poulet délicatement dans un bol, retirer le fil de cuisine si vous en avez utilisé pour l’attacher ou le coudre, y verser le bouillon et ajouter l’oignon vert émincé ainsi que le sel et le poivre.

Voici maintenant les deux sauces d’accompagnement, choisissez-en une selon vos goûts, ou pourquoi pas, les deux ! (à préparer selon l’ordre de la liste des ingrédients).





- Sauce sésame -

Ingrédients :

· 1 cuiller à café de sel

· 1 cuiller à café de graines de sésame

· 1 pincée de poivre

· 1 à 2 cuillers à soupe d’huile de sésame





- Sauce aigre-douce -

· 3 cuillers à soupe de sauce soja (non sucrée)

· 2 cuillers à soupe de vinaigre blanc

· 1 cuiller à soupe de miel (ou sucre)

· ½ oignon coupé en petits carrés

· 1 petit piment émincé





Bon appétit !