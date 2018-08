Trois entreprises publiques devraient connaître des restructurations draconiennes

ⓒ KBS News

Le gouvernement sud-coréen devrait lancer une restructuration draconienne contre trois entreprises publiques qui végètent suite à des investissements hasardeux et une gestion ratée dans certains projets d’exploitation de ressources naturelles à l’étranger. C’est ce que lui a recommandé l’équipe de travail chargée d’innover les exploitations de ressources naturelles à l’étranger. Le rapport rendu hier par ce groupe d’experts fait un état des lieux accablant sur la Knoc, la Kogas et la Kores, trois entreprises publiques spécialisées respectivement dans le pétrole, le gaz et le développement des ressources minières. Ces dernières ont accusé des pertes de 13 000 milliards de wons, soit environ 10 milliards d’euros, sur les 25 000 milliards de wons, l’équivalent de 19 milliards d’euros, investis dans des projets menés à l’étranger sous le mandat de l’ex-président Lee Myung-bak, c’est-à-dire entre 2008 et 2012. L’équipe de travail souligne qu’une grande incertitude règne sur une éventuelle récupération concernant de gros projets d’investissements du passé. Elle fait valoir également que les trois entités publiques se sont contentées de mener des restructurations juste pour se maintenir au statut quo, cela sans arriver à améliorer leur état financier. Elle en a déduit qu’il sera nécessaire de procéder à une structuration musclée de façon préventive dans le but d’éviter des pertes supplémentaires dans l’avenir. Toutefois, elle n’a pas évoqué de possibles réductions des effectifs. La task force a recommandé quelques stratégies de sortie de crise telles que la vente des projets d’exploitation des ressources les moins rentables et les moins stratégiques. Hors des projets déjà revendus ou achevés, les trois entreprises comptent 74 projets toujours opérationnels, à savoir 27 pour la Knoc, 21 pour la Kogas et 26 pour la Kores. La task force a jugé quatre projets très insuffisants sur le plan économique et stratégique. Cependant, elle n’a pas désigné les projets à vendre. Elle a laissé entendre que chaque entreprise devrait les sélectionner elle-même. Par ailleurs, elle a recommandé aux intéressés de ne pas révéler la liste des ventes ni de fixer de délai afin d’éviter toute braderie. Elle a aussi conseillé au gouvernement de réviser le système actuel visant à empêcher les investissements douteux d’autrefois. Le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Energie prendra en compte ces recommandations pour élaborer le sixième plan directeur de l’exploitation des ressources à l’étranger dans le courant de cette année.