Restitution par Pyongyang d’une cinquantaine de dépouilles de soldats américains

La Corée du Nord a restitué aujourd’hui les dépouilles d’une cinquantaine de soldats américains tués pendant la Guerre de Corée, de 1950 à 1953. C’est une première depuis 11 ans. L’opération s’est rapidement déroulée. Ce matin, vers 6h, un avion de transport militaire américain C-17 a décollé de la base aérienne d’Osan au Sud. Une fois les restes de GI’s embarquées à son bord à Wonsan au Nord, il a aussitôt regagné Osan vers 11 h du matin. Ces reliques devraient être rapatriées aux Etats-Unis la semaine prochaine. Cette restitution a été effectuée conformément à l’accord signé lors du sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un tenu le 12 juin dernier à Singapour. Dans l’article 4 de leur communiqué conjoint, Washington et Pyongyang ont promis de retrouver et restituer les dépouilles de prisonniers de guerre et de portés disparus pendant la guerre, y compris de rendre immédiatement celles de ceux qui sont déjà identifiés. Depuis, la Corée du Nord et les Etats-Unis ont mené des concertations en la matière. Mais cela n’a pas été sans accroc. L’équipe nord-coréenne a d’abord posé un lapin à la délégation américaine qui attendait le 12 juillet dernier à Panmunjom pour leur réunion de travail sur ce dossier. Par la suite, le régime de Kim Jong-un a proposé des pourparlers entre des généraux des deux côtés par l’intermédiaire du Commandement des Nations unies en Corée. Ce que l’administration Donald Trump a accepté. Ainsi, des pourparlers entre généraux ont eu lieu le 15 juillet, qui ont été suivis d’une réunion de travail le lendemain. Les Etats-Unis estiment à environ 8 000 le nombre de ses soldats qui sont toujours portés disparus après leur participation à la Guerre de Corée. Selon le département américain de la Défense, les restes de 5 300 soldats d’entre eux se trouveraient au nord du 38e parallèle. En la matière, Washington et Pyongyang se seraient mis d’accord pour la reprise des fouilles. Par ailleurs, la Corée du Nord aurait mené ses propres travaux d’identification sur les dépouilles de quelque 200 GI’s déjà exhumés sur son sol. Le président américain s’était vanté en déclarant faussement le 20 juin : « les restes de 200 soldats américains ont été rendus ». En réalité, c’est seulement aujourd’hui que le régime de Kim Jong-un a laissé partir un quart d’entre eux. Ainsi, les deux parties ont fini par trouver un terrain d’entente. Le choix de la date n’est pas anodin, mais très symbolique. Aujourd’hui, le 27 juillet, c’est le 65e anniversaire du traité d’armistice signé en 1953. C’est cette date-là que Pyongyang et Washington ont choisie pour la première restitution des dépouilles de GI’s après leur sommet. C’est un geste d’autant plus significatif que le dialogue pour la dénucléarisation marque le pas ces derniers temps. Mais certains font remarquer également que la Corée du Nord pourrait demander plus de contreparties sous prétexte qu’elle a exécuté un des points de l’accord avec les Etats-Unis.