Canicule : la consommation d’électricité bat des records

La canicule continue de s'abattre sur la Corée du Sud, plongeant le pays dans une situation de catastrophe naturelle. La consommation d’électricité continue de battre des records. Le niveau de la marge de réserve électrique est alarmant. Le gouvernement sud-coréen mobilise tous ses efforts pour assurer la sécurité d'approvisionnement en électricité. En même temps, il mène une campagne de communication pour empêcher que l'opinion publique ne devienne défavorable à la sortie du nucléaire décidée par le président Moon Jae-in.





Partout en Corée du Sud, les températures frôlent les 40° C au pic de la journée. Les dégâts causés par la canicule sont considérables. Les personnes souffrant de troubles dus à la chaleur sont de plus en plus nombreuses. Une dizaine de personnes sont décédées. Le nombre d'animaux morts en raison de fortes chaleurs au cours des deux dernières semaines s'élève à plus de 2 millions. Actuellement, le gouvernement cherche à modifier la législation de manière à inclure officiellement la canicule dans la catégorie des catastrophes naturelles, afin de mettre en œuvre plus efficacement des actions de prévention et de gestion des risques liés aux fortes chaleurs.





À mesure que la canicule s'intensifie, la consommation d'électricité s'envole. Le 23 juillet, elle a atteint 90 700 mégawatts, dépassant le pic enregistré le 6 février dernier, à 88 240 mégawatts. Depuis, cette hausse se poursuit, battant des records, jour après jour. Quant à la marge de réserve électrique, elle est tombée, le 23 juillet, sous la barre des 10 % pour la première fois depuis le début de l'année, en s'établissant à 8,4 %, et elle continue de baisser.





De son côté, le gouvernement s'efforce d'assurer un approvisionnement stable en électricité. Le ministère sud-coréen du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie a fait savoir que, face à une canicule qui s'apparent à une catastrophe naturelle, il surveille de près l'évolution de la demande et de l'approvisionnement en électricité et qu’il prendra des mesures à la hauteur de la gravité de la situation. Paik Un-gyu, a même annulé plusieurs événements prévus dans son agenda pour se consacrer à la question de la fourniture de l’électricité. En parallèle, il cherche à rassurer les citoyens en multipliant des conférences de presse ou des apparitions dans les médias.





Par ailleurs, l'opérateur des centrales nucléaires de Corée du Sud, la Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP), a annoncé sa décision de reporter les travaux de maintenance prévus sur le réacteur 1 de la centrale Hanbit et le réacteur 1 de Hanul après la période de pic de consommation électrique, soit les deuxième et troisième semaines du mois d'août. En outre, le réacteur 3 de Hanbit et le réacteur 2 de Hanul, actuellement à l'arrêt pour maintenance, devraient être remis en marche avant la période de pic.





L'annonce faite par la KHNP rappelle la place occupée par le nucléaire dans le pays. La Corée du Sud compte au total 24 réacteurs nucléaires, dont 17 sont en exploitation. En 2017, le nucléaire représentait 19 % de la capacité de production installée et 30 % de l'électricité produite. Le risque de pénurie d'électricité dû à la canicule renforce aujourd'hui les inquiétudes liées à la politique d'abandon du nucléaire adopté par l’actuel gouvernement. Certains parient même que l'administration de Moon Jae-in finira par retourner au nucléaire.





Cependant, le gouvernement reste catégorique : son projet qui consiste à réduire le nombre des réacteurs de 24 à 14 d'ici 2038 est toujours valable, mais, en attendant, il cherche simplement à profiter au maximum des capacités de production en service pour garantir la stabilité de l'approvisionnement électrique. Par ailleurs, le gouvernement assure que le développement du gaz naturel liquéfié et des sources d'énergie renouvelables permettra, d'ici là, de compenser le manque électrique dû à l'abandon de l'énergie nucléaire.