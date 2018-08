Le député Roh Hoe-chan se donne la mort

ⓒ KBS News

Le député du Parti de la Justice, Roh Hoe-chan, a mis fin à ses jours le 23 juillet. Il était impliqué dans le scandale dit de « Druking » et faisait l'objet d'une enquête menée par un procureur indépendant sur des soupçons de corruption. Il était une des personnalités principales du mouvement progressiste en Corée du Sud, mais était apprécié par les hommes politiques de tous bords.





Roh, âgé de 61 ans, a été retrouvé mort lundi matin, à l'entrée d'un immeuble à Séoul, où vivaient sa mère et la famille de son frère. Dans les escaliers entre les 17e et 18e étages a été découverte sa veste contenant une pièce d'identité, des cartes de visite et des lettres écrites de sa propre main. La police a fait savoir qu'elle ne procéderait pas à l'autopsie en respectant la volonté de la famille du défunt, et ajouté qu'il n'y avait pas de doute sur les circonstances de sa mort.





Avec trois mandats de député à son actif, Roh était soupçonné d'avoir reçu, en mars 2016, par l'intermédiaire d'un ancien camarade de lycée, 50 millions de wons, soit 37 000 euros, de la part d'un influent blogueur, connu sous le pseudonyme « Druking ». Ce dernier est aujourd’hui mis en examen pour avoir manipulé des commentaires en ligne de manière à influencer l'opinion publique. Également, on reprochait à Roh d'avoir empoché 20 millions de wons comme honoraires après avoir donné une conférence devant les membres d’une cybercommunauté dirigée par « Druking ».





Pourtant, le député a persisté à démentir tout soupçon de corruption en affirmant n'avoir jamais touché de fonds politiques illégaux. Il s’était même dit prêt à répondre à toute convocation par le Parquet. Mais, dans une lettre laissée aux membres de sa formation, il a reconnu avoir reçu, en deux fois, un total de 40 millions wons de la part de la cybercommunauté de « Druking ». Il a toutefois précisé qu'aucune sollicitation ni promesse de faveurs n'avaient eu lieu. Il a pourtant admis qu'il avait fait un « choix stupide » et un « jugement honteux », et qu'il devait en assumer la responsabilité. En concluant son message, il a présenté ses excuses à son parti et aux citoyens.





Roh Hoe-chan a commencé sa vie de militant en participant à des manifestations contre la dictature du président Park Chung-hee en 1973, alors qu'il était lycéen. Quand il était étudiant à l'université, il s'est engagé dans la lutte pour les droits des travailleurs. Il a même travaillé comme ouvrier dans une usine de soudage. En 2004, il a été élu député à la proportionnelle sous la bannière du Parti démocratique du travail (PDT). Ses talents oratoires ont d’emblée attiré l'attention du public et des médias. Lors des législatives de 2012, il a représenté le Parti progressiste unifié (PPU), né d'une fusion entre le PDT et d'autres formations minoritaires de gauche, et a réussi à obtenir un deuxième mandat. Mais, l’année suivante, il a été démis de ses fonctions pour avoir violé la loi sur la protection des renseignements sur la télécommunication. En 2016, il est revenu dans l'Hémicycle en représentant le Parti de la Justice, formé par des anciens membres du PPU, dissous par la Cour constitutionnelle en 2014. Depuis, il avait occupé le poste de chef de groupe parlementaire du parti et grandement contribué à rehausser la cote de popularité de cette formation, qui est passé à environ 1 % à plus de 10 %.





Le décès de cette figure de proue du mouvement progressiste a créé non seulement une vive émotion dans la classe politique, mais aussi provoqué un bouleversement dans le paysage parlementaire. Car, le groupe formé par les députés du Parti de la Justice et ceux du Parti pour la démocratie et la paix ne dispose désormais que de 19 sièges, perdant ainsi son pouvoir de négociation. Le Parlement retrouve ainsi une configuration à trois partis, avec le Minjoo, le Parti Liberté Corée (PLC) et le Bareun-Avenir. Enfin, le suicide de Roh a également relancé le débat sur la nécessité de réformer le cadre institutionnel et juridique relatif aux financements politiques, trop contraignant aux yeux de certains.