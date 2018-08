65e anniversaire de l’accord d’armistice de la guerre de Corée

ⓒ KBS News

Le 27 juillet, c’était le 65e anniversaire de l'accord d’armistice qui a mis un terme à la guerre de Corée. Au moment où une atmosphère favorable au dialogue intercoréen s'installe dans la péninsule, la question qui se pose est de savoir si un traité de paix pourra être conclu bientôt.





Le 27 juillet 1953, l'accord d'armistice a été signé entre le commandant en chef des armées de l'Onu Mark Clark, le commandant suprême des forces armées nord-coréennes Kim Il-sung, et le général chinois Peng Dehuai, mettant ainsi un terme provisoire à la guerre de Corée qui avait débuté le 25 juin 1950. Au

moment de cette signature, personne n'aurait cru que le cessez-le-feu établi par cet armistice durerait plus de 60 ans. Les réfugiés de guerre croyaient pouvoir rentrer chez eux dans les jours ou les mois qui allaient suivre. Les familles séparées par la division de la péninsule étaient confiantes de se retrouver rapidement.





Soixante-cinq ans après, les deux Corées sont toujours techniquement en guerre. Pendant ce temps, la zone démilitarisée entre les deux pays est devenue une sorte de réserve naturelle préservant de nombreuses espèces en voie de disparition. Panmunjom, un petit village où l'armistice a été signé, a vu se construire plusieurs bâtiments aussi bien du côté nord que du côté sud. Il est aujourd'hui à la fois un symbole de la division de la péninsule et un site touristique prisé. Ainsi, la division de la péninsule coréenne semble s'être installée de manière presque définitive.





Or, depuis le début de l'année, la situation autour de la péninsule a connu un revirement considérable. Le régime de Kim Jong-un, qui multipliait les provocations nucléaires et balistiques jusqu'à l'année dernière, les a stoppées. Sa participation aux Jeux olympiques d'hiver à PyeongChang au Sud en février a permis aux deux pays de reprendre le dialogue. Le sommet intercoréen en avril, puis la rencontre entre les dirigeants américain et nord-coréen en juin, ont amorcé un processus de rapprochement dans la péninsule.





Séoul et Pyongyang poursuivent leur dialogue en vue de réaliser une dénucléarisation du Nord. Les échanges et les coopérations se multiplient dans les domaines économique, culturel ou militaire. Les relations entre Washington et Pyongyang s'améliorent également avec notamment le rapatriement par la Corée du Nord de corps de soldats américains morts durant la guerre de Corée. Certes, les négociations pour la dénucléarisation avancent à un rythme beaucoup plus lent qu'attendu, mais il est indéniable qu'une certaine détente s'est instaurée et que le dialogue se poursuit.





Pour beaucoup, c'est le moment ou jamais de déclarer formellement la fin de la guerre. Dans la déclaration de Panmunjom, signée par le président sud-coréen Moon Jae-in et le leader nord-coréen Kim Jong-un le 27 avril à l'issue de leur rencontre, les deux hommes ont affirmé leur volonté de replacer le traité d'armistice par un traité de paix avant la fin de cette année. Le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un ont également promis, lors de leur rencontre à Singapour, d’unir leurs efforts pour instaurer un régime de paix dans la péninsule. Par ailleurs, la ministre sud-coréenne des Affaires étrangères Kang Kyung-wha a affirmé que des discussions étaient en cours entre les pays concernés pour conclure un traité de paix dans les plus brefs délais.