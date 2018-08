Baseball : les Rockies acquièrent le lanceur Oh Seung-hwan

ⓒ YONHAP News

En ligue majeure de baseball, les Rockies du Colorado ont conclu un accord pour l'acquisition du lanceur sud-coréen Oh Seung-hwan des Blue Jays de Toronto.



D’après le site officiel de la ligue, mlb.com, les Rockies ont obtenu le droitier de 36 ans jeudi en échange de deux joueurs prospects du championnat mineur.



Après deux saisons avec les Cardinals de St. Louis, Oh avait signé un contrat d'un an avec les Blue Jays en février, d'une valeur de 1,75 million de dollars, avec une option d'acquisition pour 2019 d'une valeur de 2,5 millions de dollars.