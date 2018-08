Le club de football en tête de la ligue bénéficie de la plus forte augmentation de fréquentation

ⓒ YONHAP News

Le club de première division de la ligue de football professionnel de Corée du Sud, le Jeonbuk Hyundai Motors, a connu la plus forte augmentation de fréquentation dans la première moitié de la saison.



La ligue sud-coréenne a, en effet, indiqué que le champion en titre de la Ligue 1, a attiré en moyenne 11 692 supporters par match durant la première partie de la saison. L'année dernière, il comptait en moyenne 10 207 fans par match, et cette augmentation de 1 485 supporters par match est la plus importante de la ligue qui compte 12 équipes.



Quant aux autres clubs du championnat, sept d’entre eux, ont également enregistré une augmentation de leur fréquentation en 2018.