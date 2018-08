Melody Forest Camp 2018

Date : les 8 et 9 septembre 2018

Lieu : l’île de Jara, à Gapyeong





Le Melody Forest Camp est un festival musical organisé par Mystic Entertainment, une agence de promotion dirigée par le chanteur-producteur Yoon Jong-shin. Cette année, il se déroulera les 8 et 9 septembre sur l’île de Jara à Gapyeong, une petite ville située à environ une heure de Séoul.





En voici les artistes et groupes à l’affiche : Lee Jeok, Jeong Joon-il, Zion.T, Jung-in, Jo Won-sun, Je-ah et les groupes Printemps Eté Automne Hiver, Jannabi et Red Cheek Puberty. Rassemblant des chanteurs et groupes de divers genres, aimés de toutes les générations, il permettra aux spectateurs d’avoir de beaux souvenirs au début de l’automne.