BTS, Black Pink et Twice ont tourné une nouvelle page de l’histoire des groupes d’idoles sud-coréens

ⓒ YONHAP News

Si l’on fait le bilan du milieu musical sud-coréen, on ne peut s’empêcher de mentionner la popularité incroyable de trois groupes d’idoles. Il s’agit du boys band BTS et des girls bands Black Pink et Twice ! Aujourd’hui, ils jouent un rôle moteur de la k-pop.





BTS a occupé en mai le sommet du classement « Billboard 200 » et le 10e rang dans le « Billboard Hot 100 », grâce à son troisième opus « Love Yourself Jeon : Tear ». Et le même mois, il s’est vu décerner le prix du « Top Social Artist » dans le cadre des Billboard Music Awards pour la deuxième année consécutive.





Black Pink, quant à lui, est devenu le premier girls band de k-pop à figurer dans les classements principaux du Billboard. Plus précisément, le premier mini-album du groupe « Square Up » s’est classé 40e dans le « Billboard 2003 » et son titre-phare « Ddu-Du Ddu-du » a occupé le 55e rang dans le « Billboard Hot 100 ».





En ce qui concerne Twice, il a vu sa popularité atteindre son apogée au Japon où il a débuté l’année dernière. Ses trois premiers disques ont été vendus chacun à 250 000 exemplaires et son dernier single sorti en mai, à plus de 500 000 exemplaires.