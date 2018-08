Paju Folk Festival 2018

Date : le 8 septembre 2018

Lieu : scène en plein air de Pyeong-hwa Nuri d’Imjingak, à Paju





Le Paju Folk festival se déroulera le 8 septembre sur la scène en plein air de Pyeong-hwa Nuri d’Imjingak, à Paju, une ville située tout près de la frontière intercoréenne.





Les artistes réputés pour le genre ‘folk music’ seront nombreux à s’y produire : Jeon In-kwon Band, Yang Hee-eun, Choi Baek-ho, Gang Sane, Zoo, Yeohaeng Sketch, Paysage avec une bicyclette et bien d’autres.





Ce festival est fait pour ceux qui veulent apprécier leur belle musique avec votre famille, entourés par la nature verdoyante !





Tout d’abord, Momoland a fait son come-back le 26 juin avec son quatrième mini-album « Fun to The World ». Son titre-phare « BAAM » a été composé par les célèbres producteurs Shinsadong Horaengi et Bumi Nangi, considérés comme de véritables faiseurs de succès. Le groupe a l’ambition de séduire le public avec ce morceau pétillant d’esprit qui vous fait dodeliner de la tête. Reste à savoir s’il connaîtra autant de succès qu’avec son premier tube « Bboom Bboom ».





Ensuite, le 1er juillet, Lovelyz est retourné sur scène avec son single numérique spécial intitulé « Wag-zak ». Qualifiée de très rafraîchissante, cette chanson colle parfaitement avec la saison d’été. Malheureusement, Jin, une membre du groupe, ne peut pas mener ses activités pour ce morceau en raison de problèmes de santé.





C’est Apink qui s’est lancé le lendemain dans cette féroce concurrence des girls bands. Le groupe a fait son retour en sortant son septième minidisque « One & Six » après un an d’absence.





On ne peut pas oublier Twice dont la popularité atteint son apogée non seulement en Corée mais aussi au Japon. Le 9 juillet, ce girls band a fait paraître son deuxième album spécial qui contient neuf morceaux, dont trois nouveaux. Entre autres, son titre-phare « Dance The Night Away » est agréable à écouter en plein cœur d’une nuit d’été.





C’est Mamamoo qui est le dernier à avoir rejoint les autres girls bands en juillet. Son nouvel album est sorti le 19 juillet dans le cadre de « Four Seasons Four Colors » et il dévoile la passion de ce quatuor qui ressemble à l’été.