Bilan 1er semestre 2018 (I) : BTS, un boys band sans rival en termes de vente d’albums

ⓒ KBS News

Le Gaon Chart, un classement sud-coréen, a recensé le volume de ventes d’albums musicaux du 31 décembre au 23 juin.





Sans surprise, c’est BTS qui a le plus vendu d’albums durant cette période. Son troisième opus officiel s’est classé 1er « Love Yourself Jeon Tear » s’est vendu à 17,5 millions d’exemplaires. Sorti en septembre dernier, son album précédent « Love Yourself Seung Her » s’est vendu quant à lui à 212 000 exemplaires au cours du premier semestre. Cela fait 19,6 millions au total.





Derrière BTS, se trouve Wanna One dont les deux récents albums « I Promise You » et « Undivided » ont été vendus à 14,8 millions d’exemplaires au total.