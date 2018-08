Bilan 1er semestre 2018 (II) : le dernier hit d’iKON est le best-seller sur le marché des fichiers musicaux

ⓒ YG Entertainment

Le Gaon Chart, un classement sud-coréen, a recensé le volume de ventes de fichiers musicaux du 31 décembre au 23 juin. Alors, quel est le groupe numéro un sur ce marché ? Il s’agit d’iKON qui se classe 1er sur le marché des fichiers musicaux.





En général, les boys bands sont en position de force en termes de ventes d’albums, car leurs admiratrices sont très nombreuses à acheter leurs albums. Et on dit souvent que les girls bands sont forts sur le marché des fichiers musicaux, car ils visent plutôt le grand public. Mais cette année fait exception. Si l’on regarde de près le « Digital Top 100 » du Gaon Chart pour le premier semestre 2018, on trouve autant de groupes et artistes masculins que féminins.





Et les artistes et groupes indépendants sont nombreux à y figurer. Jang Deok Cheol, Melomance et Moon Moon en constituent de bons exemples. « Love Scenario » d’iKON est le tube le plus vendu sous forme de fichier musical. Et derrière ce mégahit, arrivent « Good Old Days » de Jang Deok Cheol et « Bboom Bboom » de Momoland respectivement au 2e et au 3e rang. Et « Gift » de Melomance se classe 4e. On trouve ainsi un boys band et un girls band ainsi que deux groupes de ballade dans le peloton de tête du classement.