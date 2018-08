Bilan 1er semestre 2018 (III) : Jo Yong-pil a célébré le 50e anniversaire de ses débuts

ⓒ KBS News

Parmi les musiciens qui ont marqué la première moitié de l’année 2018, on ne peut pas oublier Jo Yong-pil, l’artiste légendaire. En avril, deux concerts d’artistes sud-coréens ont eu lieu le 1er et le 3 avril à Pyongyang. Et Jo s’y est produit.





Mais s’il a fait beaucoup parler de lui au cours du premier semestre, ce n’est pas seulement à cause de cet événement mais aussi du 50e anniversaire de ses débuts. En effet, cet auteur-compositeur-interprète de 68 ans a commencé sa carrière comme guitariste en 1968 au sein du groupe Atkins et c’est en 1976 qu’il a fait ses débuts officiels en tant que chanteur.





Avec d’innombrables chansons à succès, surtout celles qu’il a composées lui-même, il est surnommé « l’empereur du chant » et est considéré comme une légende vivante de la musique. Il prouve aujourd’hui encore qu’il n’est pas une légende du passé et qu’il peut écrire une nouvelle page de la musique populaire coréenne. Beaucoup ne tarissent pas d’éloges sur son esprit qui reste toujours jeune et sur son univers artistique caractérisé par un large spectre allant du rock au trot en passant par la musique électronique.





Pour célébrer ses 50 ans de carrière, de nombreuses stars ont laissé tour à tour des messages de félicitations. Ce n’est pas tout. On a trouvé sur le Times Square à New York une publicité célébrant le 50e anniversaire de ses débuts. Elle a été réalisée par l’union des trois clubs de fans de l’artiste : Great Birth, Unknown World et Eternally. Et le 12 mai, il a donné un concert au stade olympique à Séoul afin de remercier ses fans pour leur amour constant. Malgré une pluie torrentielle, l’événement a attiré 45 000 spectateurs.