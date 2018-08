Bilan 1er semestre 2018 (IV) : il n’y a pas eu que de bonnes nouvelles

ⓒ KBS News

Au cours du premier semestre, on a eu pas mal de mauvaises nouvelles dans le monde du show-biz. En avril, Nilo a été soupçonné d’avoir acheté un grand nombre de fichiers musicaux de sa chanson « Pass by » pour faire monter sa position dans les classements musicaux. En effet, ce morceau a soudainement roulé à contre-sens alors que ce chanteur était presqu’inconnu. Même s’il l’a nié, il n’est pas encore tout à fait nettoyé de cette suspicion.





Entre mars et avril, le mouvement « Me Too » a beaucoup attiré l’attention du public. Et dans le milieu musical, quelques chanteurs dont Kim Heung-guk ont été mêlés à des affaires de violence sexuelle.





Ce n’est pas tout. Jeong Yong-hwa de CNBLUE et Jo Kwon de 2AM ont été privilégiés respectivement pour être admis en doctorat et pour l’obtention de la maîtrise. L’admission de Jeong et le diplôme de Jo ont été annulés.





En ce qui concerne G-Dragon qui est en service militaire, il a beaucoup été critiqué pour une raison semblable, suite à son hospitalisation dans une chambre individuelle, alors que sa blessure à la cheville était très légère.