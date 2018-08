Le gouvernement sud-coréen s’engage à soutenir les leaders sud-coréens des semi-conducteurs

ⓒ KBS News

Le ministre sud-coréen de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie lors de ses visites successives dans les usines de SK Hynix et Samsung Electronics, situées toutes deux dans la province de Gyeonggi, qui entoure Séoul, a affirmé l’engagement du gouvernement sud-coréen à soutenir les leaders sud-coréens des semi-conducteurs. Le déplacement de Paik Un-gyu fait partie des efforts déployés par le gouvernement destinés à soutenir les entreprises sud-coréennes. Devant les patrons des 12 plus grandes sociétés du pays, il a déclaré le 16 juillet sa détermination de rendre son ministère favorable aux entreprises. Depuis, Paik multiplie les démarches destinées à améliorer la relation et la communication avec les acteurs privés.





Le président de la République Moon Jae-in a rencontré le vice-président de Samsung Electronics en assistant à l’inauguration de l’usine de fabrication de smartphones de Noida en Inde. Le vice-Premier ministre à l’économie Kim Dong-yeon, lui, se rendra au siège social du groupe Samsung début août. Cela montre que l’exécutif prend l’initiative de consolider la coopération avec le monde des affaires afin de mener à bien les politiques du pays comme la création d’emplois et la croissance innovante.





Le déplacement du ministre de l’Industrie dans les usines des deux premiers industriels de semi-conducteur du pays du Matin clair est lié à leur avenir qui risque de s’assombrir. L’industrie des semi-conducteurs constitue un axe majeur de l’économie, représentant plus de 20 % des exportations sud-coréennes au premier semestre 2018. Face à une concurrence de plus en plus féroce, certains misent sur la fin du « super cycle » de puces de mémoire. Dans ce contexte, le ministre a choisi de discuter directement avec les entrepreneurs concernés.





Le ministre de l’Industrie a proposé trois pistes pour garder la suprématie des géants sud-coréens dans les semi-conducteurs. La première est de développer des puces et des matières de nouvelle génération susceptibles de remplacer les puces de mémoire afin de permettre aux entreprises sud-coréennes d’atteindre un niveau de compétitivité incomparable à celui de leurs concurrents.





La deuxième stratégie consiste à développer « fabless » en même temps que « fonderie ». Le premier désigne des fournisseurs sans usine de production interne et le deuxième se réfère aux entreprises spécialisées dans la fabrication des semi-conducteurs.





Et enfin, la dernière stratégie est destinée à faire de la Corée du Sud la plaque tournante internationale en matière de semi-conducteurs en accueillant des leaders mondiaux comme le groupe américain Air Products et l’entreprise néerlandaise ASML. Dans ce cadre, le gouvernement envisage de modifier le système de soutiens destinés aux investisseurs étrangers.