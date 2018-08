Papa est Étrange (6) 무슨 일이세요?

Texte pour le site Internet







*Dialogue de la sixième semaine





오복녀: 여보세요.

Oh Bok-nyeo : Allô.

네, 제가 건물주 맞는데, 무슨 일이세요?

Oui, c’est moi la propriétaire de l’immeuble. C’est à quel sujet ?





미용실 직원: 여기 1층 미용실인데요.

Employée du salon de coiffure : Ici, c’est le salon de coiffure du rez-de-chaussée.

여자 화장실 변기가 고장 나서

La cuvette des toilettes des femmes ne fonctionne pas.

교체를 해야 할 것 같은데요.

Il faudrait la changer.

지난달부터 계속 물이 새거든요.

Il y a une fuite d’eau depuis le mois dernier.





오복녀: 아니, 그걸 왜 나한테...

Oh Bok-nyeo : Non, mais pourquoi vous me dîtes ça...









*Expression à retenir

무슨: déterminant interrogatif sur l’aspect, la nature, la nature, le caractère, la couleur, le genre, quel(le)

→ 무슨 말씀인지 잘 모르겠어요Je ne sais pas de quoi vous voulez parler

일: nom, travail, affaire, question, problème, sujet

→ 집안 일un problème familial ou les tâches ménagères

이다: copule, être, c’est

→ 여기가 우리 집이에요Ici, c’est notre maison.

-세요: suffixe de terminaison de mode déclaratif, interrogatif et impératif

→ 무슨 일이세요? C’est à quel sujet ?





*Lundi 30 juillet

- Le point sur les intrigues concernant les quatre enfants de la famille 변

- Un fonctionnaire 공무원

- Un concours national 고시

- La maladie de la princesse 공주병

- Écoute du dialogue





*Mardi 31 juillet

- Présentation du contexte de la scène

- Écoute du dialogue

- Allô 여보세요

- Oui 네

- 제가 la forme contractée de 저-가, moi, je (humble)

- Un bâtiment, un immeuble 건물, le ou la propriétaire d’un bâtiment 건물주

- Le verbe 맞다 être correct, être juste et sa lecture

- Le suffixe 는데 permet de faire le lien avec la proposition qui suit, et, mais





*Mercredi 1er août

- Écoute du dialogue

- Explication de l’expression de la semaine 무슨 일이세요?

- Un salon de coiffure 미용실 et une coiffeuse 미용사, 미용실 직원

- Un salon de coiffure pour homme이발관, 이발소, un coiffeur 이발사

- L’étage 층, le rez-de-chaussée 1(일)층

- Les toilettes 화장실, les toilettes des femmes 여자 화장실

- La cuvette des toilettes 변기





*Jeudi 2 août

- Écoute du dialogue

- Le verbe 고장 나다 être en panne

- Le suffixe 아서/어서 exprime la relation de cause à effet

- Les verbes 교체하다 et 바꾸다remplacer, changer

- Le mois dernier 지난달부터

- L’adverbe 계속 continuellement, toujours

- Le réfrigérateur 냉장고

- L’eau 물

- Le verbe 새다 couler, s’écouler

- Le suffixe 서 pour donner une explication parce que, puisque

- Ça, cela 그걸 (그것을)

- La particule 한테à quelqu’un





*Vendredi 3 août

- Écoute du dialogue

- Révision générale des expressions étudiées durant la semaine