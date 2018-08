SK Telecom et sa nouvelle enceinte d’intelligence artificielle

ⓒ SK TELECOM

Bientôt, les entreprises ayant un pied voire les deux pieds dans l’intelligence artificielle (IA) vont se transformer en de nouvelles et importantes plates-formes industrielles. Et c’est pourquoi le grand groupe des télécommunications sud-coréen SK Telecom prête beaucoup d’attention à cette technologie.





Et l’entreprise a commencé cette révolution en lançant un haut-parleur avec une IA pour la maison, mais elle a aussi intégré des fonctions de l’IA dans son système de navigation mobile appelé T Map et dans ses services de télévision par Internet. Ce faisant, la compagnie cherche à construire tout un écosystème intelligent qui pourra être contrôlé rien qu’avec la voix. Car selon elle, utiliser un gadget avec la voix est beaucoup plus facile que d’apprendre de multiples façons d’utiliser quelque chose avec des notices.





