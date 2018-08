Inquiétudes croissantes concernant une possible guerre de devises entre Washington et Pékin

ⓒ Getty Images Bank

Alors que les deux plus grandes économies au monde viennent de lancer leurs premières offensives protectionnistes, la peur que le différend commercial entre les Etats-Unis et la Chine dégénère en une guerre des devises devient tous les jours de plus en plus grande.

En effet, le 24 juillet, la banque centrale chinoise a dévalué le yuan à son plus bas niveau face au dollar depuis un an. Le lendemain, il le fixait aussi à 6,8 yuans le billet vert. Et ce geste chinois est perçu par beaucoup comme un signe précurseur d’une possible guerre des monnaies entre les deux capitales. Et en octobre prochain, si les choses ne s’arrangent pas, Washington pourrait désigner Pékin comme un manipulateur de monnaie. Et si cela est le cas, les Etats-Unis cesseront de fournir un soutien financier aux sociétés américaines qui investissent en Chine, et les entreprises chinoises ne pourront plus participer à des projets publics massifs aux États-Unis. Ce qui fait que de nombreuses entreprises de l’empire du Milieu pourraient devoir passer par la case restructuration. Les États-Unis pourraient prendre aussi d’autres mesures de représailles financières à son encontre. Et tous ces facteurs devraient entraîner une grande confusion sur les marchés financiers et affecter par la suite les marchés du secteur réel. Ce que tout le monde redoute.