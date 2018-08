Le 21e Festival international de la bande dessinée de Bucheon sera organisé le mois prochain dans cette ville dans la province de Gyeonggi.





Sur le thème « Le manhwa et en deçà », la plus grande fête de la bande dessinée du pays du Matin clair se déroulera du 15 au 19 août au Musée du manhwa à Bucheon et dans ses environs. Lors de la cérémonie d’ouverture, un défilé concernant le manhwa sera donné par le créateur de mode Lee Sang-bong.





Cette année, la manifestation se déroulera jusqu’à 21h. Sur la scène installée en plein air se tiendront tous les jours des concerts de bande originale d’animations populaires. Diverses expositions et des séances d’autographe de dessinateurs célèbres auront également lieu.





Date : du 15 au 19 août 2018

Lieu : musée du manhwa à Bucheon

Site : http://www.bicof.com/