Un voyage fantastique avec la musique et le théâtre d'ombres

Voici un spectacle où se rencontrent un orchestre et un théâtre d’ombres.





L’Arirang Symphony Orchestra et le Theater Young proposeront un concert combiné avec le théâtre d’ombres pour satisfaire à la fois la vue et l’ouïe des spectateurs. Ses sujets seront « Le Carnaval des Animaux » de Saint-Saëns et « Pierre et le Loup » de Prokofiev.





Composée en 1886, « Le Carnaval des Animaux » décrit avec des instruments musicaux les chants et les mouvements de divers animaux tels que le lion, le coq, l’âne, la tortue et l’éléphant. Les acteurs du théâtre les représenteront par les ombres produits par leurs mains.





Dans « Pierre et le Loup », chaque personnage est exprimé par différents instruments : Pierre par des instruments à cordes, l’oiseau par la flûte, le canard par le hautbois, le loup par le cor, les chasseurs par les timbales et les percussions. L’aventure de Pierre dans la forêt où habite un loup se déroulera d’une manière palpitante grâce aux ombres en couleur.





Date : le 18 août 2018

Lieu : Sori Arts Center of Jeollabuk-do, Jeonju

Site : http://www.sori21.co.kr