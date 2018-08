« Quand les fleurs de sarrasin fleurissent » de Lee Hyo-seok

ⓒ Getty Images Bank





Extrait de l’émission :





_____





Si Heo tourna le regard vers Cho, ce ne fut pas parce qu’il était désolé de répéter la même rengaine, mais qu’il était ému du clair de lune.





La lune qui venait juste d’entrer en décours caressait la terre avec sa douce lueur. Il fallut franchir deux collines, traverser un ruisseau, passer à travers des champs, marcher le long des sentiers de montagne pour arriver à Daehwa qui se trouvait à près de 30 kilomètres de Bongpyeong.





Ils montaient maintenant le long flanc de la montagne. Dans un grand silence nocturne, ils pouvaient même entendre la lune respirer, telle une bête. Les tiges de haricot et les feuilles de maïs brillaient en bleu sous la lune.





Le flanc de la montagne était couvert de champs de sarrasin. Les fleurs blanches commençaient à fleurir comme si les champs étaient saupoudrés de sel, offrant une vue étourdissante au clair de lune.





조선달 편을 바라는 보았으나

물론 미안해서가 아니라 달빛에 감동하여서였다.





이지러는 졌으나 보름을 가제 지난 달은

부드러운 빛을 흐븟이 흘리고 있다.

대화까지는 칠십리의 밤길 고개를 둘이나 넘고

개울을 하나 건너고, 벌판과 산길을 걸어야 된다.





길은 지금 긴 산허리에 걸려 있다.

밤중을 지난 무렵인지 죽은 듯이 고요한 속에서

짐승 같은 달의 숨소리가 손에 잡힐 듯이 들리며

콩 포기와 옥수수 잎새가 한층 달에 푸르게 젖었다.





산허리는 온통 메밀밭이어서

피기 시작한 꽃이 소금을 뿌린 듯이

흐믓한 달빛에 숨이 막힐 지경이다.









Lee Hyo-seok est originaire de Bongpyeong au comté de Pyeongchang dans la province de Gangwon. La description de la route de 30 kilomètres entre Bongpyeong et Daehwa dans cette nouvelle est considérée comme l’une des plus belles dans l’histoire de la littérature coréenne.









* Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

Les sud-Coréens sont nombreux à regarder Lee Hyo-seok comme l’auteur des plus beaux récits de la littérature coréenne. Son langage raffiné, son riche vocabulaire et ses phrases élégantes ont grandement contribué au développement de l’esthétique du roman. Quand nous lisons « Quand les fleurs de sarrasin fleurissent », nous avons l’impression de voir le vaste champ couvert de fleurs de sarrasin s’étendre devant nos yeux au clair de lune argenté grâce au style expressif de l’auteur qui stimule les cinq sens. La période coloniale japonaise touchait à sa fin vers le milieu des années 1930, lorsque la nouvelle a été publiée. Il était donc difficile pour les Coréens de trouver de la beauté dans la vie quotidienne et d’en parler. Lee Hyo-seok a fait tous ses efforts pour chercher la beauté cachée des choses et la représenter de la plus belle manière possible. Ses tentatives l’ont amené à voir la beauté dans la nature et les instincts humains fondamentaux, qui savent maintenir leur vitalité même durant les périodes les plus sombres de l’histoire. « Quand les fleurs de sarrasin fleurissent » a communiqué cette valeur aux lecteurs de l’époque de la manière la plus belle et la plus affectueuse qui soit.









Auteur :

Lee Hyo-seok est né en 1907 à Pyeongchang dans la province de Gangwon et est décédé en 1942. Il fait ses débuts littéraires en 1928 avec la publication de la nouvelle « Ville et fantôme ». « Quand les fleurs de sarrasin fleurissent » a été publié dans la revue Jogwang en 1969.