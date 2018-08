Vices cachés sur voitures : une « lemon law » adoptée au Parlement

ⓒ KBS News

Alors qu’un recours collectif a été lancé contre le constructeur automobile allemand BMW au sujet d’une pièce défectueuse qui a causé des incendies à 28 véhicules ces huit derniers mois, la concrétisation de la révision de la loi sur l’entretien des automobiles attire notre attention. Ce texte législatif stipulant l’échange et le remboursement des nouvelles voitures qui ne cessent de tomber en panne vient d’être adopté par l’Assemblée nationale pour être mis en vigueur à compter du janvier 2019. On l’appelle aussi « loi citron » : l’acheteur a demandé une orange au marché et se retrouve chez lui avec un citron.





Dans quels cas l’acheteur pourra-t-il demander un remboursement ou un échange ? Avec la nouvelle loi, si l’on constate trois défauts graves ou quatre défauts d’ordre général dans l’année suivant la livraison de la voiture, ou si la durée totale de réparation dépasse les 30 jours, le propriétaire a droit à un échange ou à un remboursement. Bien sûr, cette clause doit être comprise dans le contrat, et le défaut doit avoir un lien avec les dommages économiques et sécuritaires. Si on détecte un défaut dans les six mois après la livraison du véhicule, on considère qu’il existait depuis la période de remise du produit.





En guise de préparatifs à la mise en vigueur de ladite loi, le ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports a également approuvé les sous-textes, dont le décret réglementaire et les alinéas. Ces textes d’application détaillent les critères, l’étendue ainsi que le processus liés aux échanges et remboursements. Par exemple, pour les pièces concernées par un défaut grave, l’étendue a été élargie dans les textes auxiliaires : si seuls les moteurs, motopropulseurs et freins sont concernés dans la « loi citron », le circuit d’alimentation, les dispositifs de roulement, de pilotage et d’amortissement ainsi que les appareils électriques et électroniques concernant les roulements et le châssis ont été ajoutés dans les décrets d’application.





Un organe sera également créé pour déterminer un éventuel dispositif à fournir aux consommateurs. Une commission en charge de la sécurité et des défauts des véhicules, constituée d’experts du droit, de l’automobile et de la protection des consommateurs, sera installée en parallèle. Les critères liés au remboursement sont également mis en place. Si les bénéfices d’utilisation de la distance parcourue du prix de vente lors de l’achat sont prélevés, on inclut les frais indispensables.