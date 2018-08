Fin de la guerre de Corée : Pékin prendra-t-il part à la déclaration ?

ⓒ KBS News

La récente visite secrète de Yang Jiechi en Corée du Sud fait entrevoir la reprise des discussions liées à la déclaration de la fin de la guerre, mises à mal par les désaccords manifestes entre la Corée du Nord et les Etats-Unis autour de la question de la dénucléarisation. Comme vous le savez, la péninsule coréenne est toujours techniquement en guerre depuis 65 ans. Et les deux Corées qui multiplient les gestes de rapprochement depuis l’an dernier ont enfin tenu le 27 avril dernier un sommet entre leurs dirigeants dans la zone démilitarisée. A l’issue de cette première rencontre historique depuis 11 ans, le président sud-coréen Moon Jae-in et son homologue nord-coréen Kim Jong-un se sont accordés à concrétiser la déclaration de la fin de la guerre dans le courant de cette année. Et dans la déclaration de Panmunjom signée à cette occasion, il est précisé que Séoul et Pyongyang conviennent de rechercher activement des rencontres trilatérales impliquant les Etats-Unis, ou quadripartites avec la Chine, en vue d’établir un régime de paix permanent et solide.





L’annonce officielle de la fin de la guerre serait en effet un premier pas dans le processus de mise en place d’un régime de paix permanent en transformant l’accord de cessez-le-feu en un traité de paix. Cependant, comme nous l’avons évoqué plus tôt, cette question n’a pas été réellement traitée ces derniers temps. Lors de sa visite dans le pays communiste au début de ce mois, le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo a demandé à Pyongyang d’élaborer d’abord un calendrier détaillé de son programme de dénucléarisation. Or, ce dernier ambitionne de mettre fin en premier lieu à la guerre. Face à cette situation, le gouvernement de Séoul maintient le principe du dialogue et semble se hâter de déclarer la fin du conflit fratricide, en vue d’instaurer la paix dans la péninsule. En d’autres termes, pour faire un bond en avant avec cet objectif, il envisage d’accélérer les compromis entre la dénucléarisation et la garantie de sécurité du régime nord-coréen.





La Chine semble avoir changé de position récemment. C’est ce qui se traduit par le récent déplacement secret du plus haut diplomate de l’empire du Milieu au pays du Matin clair. En effet, Pékin est l’un des pays qui ont participé à la guerre de Corée au côté de Pyongyang. Il n’est donc pas anormal qu’il mette le pied dans cette discussion. Bien que la déclaration en elle-même ne soit qu’une « déclaration » proprement dit, avec une signification politique et non une intervention au niveau juridique ou institutionnel, la Chine souhaite ne pas être mise à l’écart dans le processus d’instauration d’un régime pacifique sur la péninsule coréenne. Ce geste semble également bien accueilli par Séoul, vu la ministre sud-coréenne des Affaires étrangères Kang Kyung-wha qui s’est prononcée en faveur de cette question devant les députés il y a une semaine. Pékin est donc l’un des partenaires importants avec lesquels Séoul doit coopérer pour les questions intercoréennes, et sa participation pourrait avoir une signification non négligeable pour la déclaration de la fin de la guerre.