Washington favorable au maintien de la fermeture du complexe de Gaeseong

Les Etats-Unis restent favorables au maintien de la fermeture du complexe intercoréen de Gaeseong. C’est ce qu’a fait savoir le département d’Etat américain. La réouverture de ce parc industriel est une question délicate et compliquée liée aux sanctions que les Etats-Unis et l’Onu ont prises à l’encontre de la Corée du Nord. Ce site au nord du 38e parallèle est le fruit d’un projet phare de coopération économique lancé par Séoul et Pyongyang. Le Sud a assuré l’investissement alors que le Nord a mis à disposition le terrain et la main-d’œuvre. Bien que n’étant pas conforme au principe de l’Onu qui interdit tout financement en faveur du royaume ermite, le projet a pu bénéficier d’une dérogation tout en offrant des emplois au peuple nord-coréen.





Pourtant, il y avait toujours des doutes liés au détournement de fonds par le régime. Le ministre sud-coréen de la Réunification de l’époque a expliqué que 70 % de l’argent entré dans ce site était reversé à l’Etat communiste. Cette analyse a été jugée d’autant plus plausible que le salaire n’était pas directement versé aux travailleurs. Comment ces derniers étaient-ils alors rémunérés ? D’abord, les autorités nord-coréennes perçoivent l’ensemble des salaires en dollar américain. Elles procèdent ensuite à des transferts aux travailleurs en monnaie locale. Au moment de sa fermeture, le site comptait environ 54 000 nord-Coréens dont le salaire annuel cumulé s’est élevé à 100 millions de dollars. Séoul a toutefois maintenu le site malgré ces doutes. Les autorités sud-coréennes n’ont pas trouvé de preuves concrètes qui pouvaient appuyer cette hypothèse. C’est la raison pour laquelle ce projet a pu se poursuivre tout en permettant aux habitants du Nord de travailler. Cependant, tout a basculé suite au 4e essai nucléaire nord-coréen. Dans un contexte où la communauté internationale a renforcé les sanctions contre Pyongyang, Séoul a fini par mettre fin à ce projet, symbole de la coopération intercoréenne.





Le département d’Etat américain reste donc favorable à la clôture du site de Gaeseong. Washington aurait tenu ces propos afin de faire pression sur Pyongyang au sujet de la dénucléarisation. Le régime de Kim Jong-un exige la garantie de sa sécurité prioritairement à la dénucléarisation tout en réclamant une signature rapide de la fin de la guerre. Il déploie tous ses efforts afin d’obtenir l’allégement ou la levée des mesures punitives à son encontre. Quant aux Etats-Unis, ils continuent de maintenir les sanctions afin de pousser le pays communiste à abandonner son programme nucléaire avant tout autre chose.