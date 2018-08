Les pourparlers militaires intercoréens amorcent une baisse des tensions dans la péninsule

ⓒ KBS News

Les résultats des pourparlers militaires intercoréens d’hier semblent marquer le premier pas vers la baisse des tensions dans la péninsule coréenne. D’abord, les deux Corées se sont mises d’accord sur la démilitarisation de la Joint Security Area (JSA). Cette zone de 600 mètres de long et 800 mètres de large est située à la frontière intercoréenne à l’intérieur de la zone démilitarisée (DMZ). Elle abrite une dizaine de bâtiments du Sud comme du Nord, y compris celui où fut signé l’armistice de la guerre de Corée en 1953.





Selon la trêve, la garde de la JSA doit être assurée par la police. Cependant, les deux pays y dépêchent des militaires, tout en leur attribuant une dénomination comparable à un agent de police. C’est la raison pour laquelle les soldats qui y assurent la garde portent des uniformes destinés aux gendarmes. L'accord de cessez-le-feu limite l’unité militaire autorisée dans la JSA à une seule brigade et toute arme à feu plus puissante qu’un pistolet est bannie. Cependant, la réalité est tout autre. Aujourd’hui, un bataillon y est dépêché et les soldats disposent d’armes lourdes. Cela montre que la démilitarisation de ce lieu n’est pas chose aisée. Si l’accord se concrétise, cela pourra créer une nouvelle ambiance de paix dans la péninsule.





Le deuxième sujet d’entente consiste à lancer des recherches collectives de dépouilles dans la zone démilitarisée. Ce sujet fait l’objet d’un accord des ministres de la Défense des deux Corées en 2007. Pourtant, il n’y a eu aucun progrès en la matière. Selon les chiffres avancés par les autorités militaires sud-coréennes, la guerre de Corée a entraîné quelque 137 800 morts et 25 000 soldats portés disparus côté Sud, et environ 40 000 morts et 4 000 soldats portés disparus pour les Casques bleus des Nations unies. Afin de mener à bien les recherches des dépouilles, il faut d’abord prendre des mesures destinées à assurer la sécurité militaire et éliminer les mines dans la DMZ. D’abord, Séoul et Pyongyang vont retirer progressivement militaires et armes à feu de leurs postes de garde situés dans cette zone. Ainsi, ils pourront prévenir le risque d’une confrontation accidentelle comme c’était le cas auparavant.