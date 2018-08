Nom réel : Han So-ri

Date de naissance : le 2 septembre 1996

Début : 2018





Née à Hongseong dans la province de Chungcheong du Sud, Han Yeo-reum est étudiante de l’université Hanseo.





En 2014, elle a participé au « Concours de chansons de trot des adolescents de Corée » dont elle remporte le grand prix. En 2018, elle a de nouveau gagné le premier prix dans la « Compétition nationale de chant », une émission de la chaîne KBS.





Ayant ainsi démontré ses talents, elle a fait ses débuts en mai 2018 pour devenir la plus jeune chanteuse du genre trot. Le titre phare de son premier album « Han Summer » est « Bangga Bangga ». Il s’agit d’une chanson combinant trot et dance musique, avec une mélodie envoutante et des paroles rafraîchissantes. Un autre titre « Heundeul Heundeul » est une chanson très joyeuse au rythme de twist.





Han summer (album, mai 2018)