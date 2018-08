Nom réel : Kim Tae-yeon

Date de naissance: le 9 mars 1989

Début : 2008





Taeyeon est une membre du groupe Girls’ Generation, qui mène aussi une carrière en solo.





Elle est devenue stagiaire de l’agence SM en 2004. A l’âge de 15 ans, elle a participé au 2e album du chanteur « The One », « You Bring Me Joy (Part 2) ». Trois ans après, elle a débuté en 2007 au sein de ce groupe d’idoles qui est devenu plus tard le girls band le plus populaire en Corée du Sud.





En 2015, Taeyeon s'est lancée dans une carrière solo pour connaître un succès foudroyant. Deux ans plus tard, elle a sorti un premier album complet « My Voice - The 1st Album ». Elle a aussi présenté plusieurs singles qui ont joui d'une grande notoriété.





En juin 2018, elle a entamé une tournée au Japon, intitulée « Japan Showcase Tour ».





Like a Star (single, novembre 2010)

Different (single, janvier 2011)

I (mini-album, octobre 2015)

Rain – SM Station (single, février 2016)

Why (mini-album, juin 2016)

11:11 (single, novembre 2016)

My Voice – The 1st Album (album, février 2017)

This Christmas: Winter is Coming (mini-album, décembre 2017)

Something New – The 3rd Mini Album (mini-album, juin 2018)

Stay (single, juin 2018)