Date de naissance : le 19 avril 1971

Début : 1994





Le chanteur et compositeur You Hee-yeol a commencé sa carrière musicale en 1992 en participant au « Concours de chansons de Yoo Jae-ha » où il y a remporté le grand prix.





Deux ans plus tard, il a créé le groupe Toy avec Yoon Jeong-oh et sorti un premier album. Après cette sortie, il est parti pour le service militaire et le duo a interrompu ses activités. Pendant son absence, Yoon Jeong-oh, quant à lui, est parti à l’étranger pour ses études.





En 1996, après sa démobilisation à la fin de son service militaire, il a dévoilé un 2e album au nom de Toy avec le chanteur invité Kim Yeon-woo. Cet opus a connu un grand succès. Depuis, Toy est devenu un groupe projet de You Hee-yeol dont le chant est assuré par des chanteurs invités.





Il a également mené des activités individuelles. Il a composé beaucoup de chansons pour d’autres chanteurs et produit des albums pour d’autres artistes. Il a aussi animé quelques émissions à la télévision et à la radio.





In My Heart (album, octobre 1994)

Youheeyeol (album, mars 1996)

Gift (album, octobre 1997)

A Night In Seoul (album, janvier 1999)

Fermata (album, mai 2001)

Thank You (album, novembre 2007)

Da Capo (album, novembre 2014)