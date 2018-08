A Chiang Mai, il y a des chiens de communauté

ⓒ Getty Images Bank

A Chiang Mai dans le nord de la Thaïlande, on trouve souvent des chiens qui errent dans la ville. Or, on ne les appelle pas « chiens errants » mais « chiens de communauté ». Car plusieurs individus issus des temples, des écoles ou des établissements publics s’occupent d’eux.





Ces animaux ont leur emploi du temps. Au lever du jour, ils suivent des moines mendiants pour prendre le petit déjeuner. Dans l’après-midi, ils font la sieste dans une salle d’attente d’un terminal de bus ou devant des magasins. Au coucher du soleil, ils se dirigent vers des temples pour dîner avec des aliments offerts par des moines, des touristes et des habitants.





Ces chiens habitent principalement aux alentours des édifices religieux. Dans le temple le plus vieux de la ville, on dénombre sept ou huit chiens. Le jour, en chassant les oiseaux qui mangent des offrandes devant une statue de Bouddha, et la nuit, en aboyant contre les individus louches, ils assument le rôle de gardiens de l’établissement.