En Chine, un gratte-ciel de 121 m intègre une cascade extraordinaire

ⓒ Getty Images Bank

Une cascade artificielle extravagante est apparue dans une ville du Guizhou,en Chine.





Selon la presse locale, un gratte-ciel de 121 m de haut achevé le 20 juillet est équipé, sur une de ses faces, d’une chute d'eau artificielle à 108 m du sol. L’eau est prélevée par quatre pompes depuis d'énormes réservoirs installés dans le sous-sol du bâtiment. La cascade réutilise notamment les eaux de robinet et de pluie, ainsi que l’eau de la chute canalisée dans les réserves. Les frais d’électricité pour la faire fonctionner s’élèvent à 800 yuans par heure, soit 100 euros.





Cette tour a été construite par une entreprise chinoise dans le but d’attirer des touristes. Cependant, la cascade ne fonctionne pas tous les jours à cause de son coût d’exploitation exorbitant. Elle ne marche que certains jours spéciaux, et pendant 10 à 20 minutes seulement.