Ouverture demain du Forum régional de l’Asean

Le Forum régional de l’Asean (Association des nations de l’Asie du Sud-Est) sur la sécurité (ARF) est prévu les 3 et 4 août à Singapour. Etant donné l’évolution de la situation géopolitique depuis un an, notamment sur la question nucléaire nord-coréenne, l’ambiance à ce rassemblement devrait être différente. Souvenez-vous, la crise nucléaire nord-coréenne avait fait du forum de l’an dernier un champ de bataille diplomatique. Cependant, cette année, une nouvelle phase de dialogue a été ouverte par les sommets tenus respectivement entre les deux Corées et entre Pyongyang et Washington.





Fondé en juillet 1994 à Bangkok, le Forum régional de l’Asean est la première et seule instance de consultation sur les questions de sécurité à l’échelle de l’Asie-Pacifique. Il est constitué de dix pays membres de l’Association, de dix pays « partenaires de dialogues » ainsi que d’autres nations. A la différence de l’Otan (Organisation du traité de l'Atlantique nord), il ne s’agit pas d’un organe de maintien de la sécurité qui intervient dans les conflits. Le forum aspire à la stabilité et à la sécurité régionale à travers le dialogue constructif à l’égard de l’ensemble des défis sécuritaires du moment. Il a d’ailleurs réussi à rassembler au sein d’une enceinte unique toutes les puissances concernées par les pourparlers à six, à savoir les deux Corées, les Etats-Unis, le Japon, la Chine et la Russie.





La question nucléaire nord-coréenne est un défi sécuritaire important pour toute la région de l’Asie. Ainsi, chaque année, ce rassemblement est une occasion particulière de l’aborder et d’y apporter des mesures appropriées. Actuellement, les Etats-Unis exercent une pression sur la Corée du Nord pour qu’elle prenne des dispositions réelles pour sa dénucléarisation définitive et entièrement vérifiée (FFVD). Cependant, le régime de Kim Jong-un se concentre plutôt sur la déclaration de la fin de la guerre de Corée. Ce qui prouve en quelque sorte un manque de confiance entre les deux parties. D’où l’importance du rôle de Séoul qui doit tout faire pour maintenir un élan de dialogue entre les deux pays en œuvrant pour la déclaration rapide de la fin de la guerre, tout en convaincant Pyongyang de prendre des mesures concrètes pour sa dénucléarisation. Dans ce cadre, la Corée du Sud s’est même prononcée pour la participation de la Chine dans les discussions visant à mettre fin au conflit. Elle tente ainsi de répondre à la volonté de Pékin de ne pas être écarté du processus d’établissement d’un régime de paix dans la péninsule, tout en attendant qu’il joue son rôle dans l’engagement de son allié nord-coréen à se dénucléariser. D’où la médiation très attendue de la chef de la diplomatie sud-coréenne Kang Kyung-wha à l’ARF.