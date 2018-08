A vos fourchettes, les bonnes adresses françaises ne manquent pas à Séoul !

L’idée de pouvoir savourer de temps en temps quelques plats bien français sans quitter Séoul a de quoi séduire de nombreux expatriés du pays du Matin clair. Entre un bibimbap et un bulgogi, il est parfois réconfortant de retrouver un bon bœuf bourguignon. Les sud-Coréens sont aussi nombreux à aimer s’attabler devant une crêpe bretonne, un gratin dauphinois ou encore un coq au vin tout en profitant d’une ambiance à la française.





Les restaurants qui proposent des spécialités de l’hexagone sont désormais bien présents dans la capitale sud-coréenne, et la plupart ne désemplissent pas. Cette semaine, nous vous présentons trois adresses françaises de Séoul qui valent le coup de fourchette et en bonus nous ferons la connaissance d’un petit chef aussi toqué que virtuel.





Crédit : Louis Palligiano

Nous nous sommes d’abord rendus au Namsan Bistro, où son patron Laurent Min et le chef de cuisine Olivier ont accepté de nous faire entrer dans la cuisine pendant qu’ils faisaient griller un filet de bœuf. Laurent nous a présenté son parcours et l’esprit qu’il souhaite transmettre dans son restaurant.





Crédit : Louis Palligiano

Crédit : Yec'hed mat

Les amateurs de crêpes salées ou sucrées trouvent leur bonheur à la crêperie bretonne Yec’hed Mat. Plus qu’un restaurant, c’est un lieu de fête bien connu de la communauté française de Séoul. L’un des plus grands atouts de Yec’hed Mat, c’est son bar ouvert très tard en fin de semaine et les adorables propriétaires des lieux, Arnaud et sa femme Yeonjeong, qui ont su créer une atmosphère propice aux rencontres entre Français et Coréens. Arnaud, un personnage haut en couleur, nous a dévoilé ses projets.





Crédit : Louis Palligiano

Rendons-nous à présent plus à l’est de Séoul, à Ikseon-dong plus précisément. Ce village de hanoks est devenu particulièrement à la mode ces dernières années. C’est ici que Mickaël et Félicien, deux grands baroudeurs, ont choisi d’ouvrir leur restaurant Paris Gaok. Un endroit élégant, idéal pour un rendez-vous galant autour d’excellents plats et vins à des prix très raisonnables. Nous sommes allés discuter avec Mickaël, un vrai passionné dont la volubilité est sans égale.





Crédit : Lee Hyeji

Be Unusual, est unique en son genre, du moins en Corée du Sud. S’il est tenu par un Coréen du nom de Jay Kim, le petit chef que vous allez admirer faire des boules de neige ou encore barboter dans votre assiette pour vous préparer une bouillabaisse est quant à lui 100% français. Entre chaque plat un chef cuisinier miniature monte sur la table et s’engage dans de folles péripéties pour concocter un plat sous vos yeux. Et après l’avoir vu se démener pour couper une pieuvre en rondelle ou faire une boule de neige géante avant de la napper de coulis de fraise, le plat vous est servi en vrai ! Le plaisir gustatif, quant à lui, n’est pas virtuel.