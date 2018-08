La relation épistolaire entre Kim Jong-un et Donald Trump

ⓒ KBS News

Pyongyang et Washington pourraient tenter de sortir de l’enlisement de leurs négociations sur la dénucléarisation de la péninsule à travers un échange épistolaire entre leurs dirigeants. Cette possibilité est évoquée depuis le retour sur le sol américain des dépouilles de 55 GI’s tués pendant la guerre de Corée. Kim Jong-un aurait fait joindre sa missive en restituant les restes de ces soldats américains. C’est sa troisième lettre adressée à l’intention de Donald Trump. La première a été transmise à l’approche du premier sommet nord-coréano-américain le 12 juin à Singapour. Elle a été remise dans les mains de l’occupant de la Maison blanche par le vice-président du Parti nord-coréen des travailleurs, Kim Yong-chol, en visite à Washington. La deuxième a été envoyée après le sommet historique. Il s’agissait d’une réponse à la lettre de Trump transmise à Kim Jong-un par le secrétaire d’Etat américain en visite à Pyongyang début juillet. Mike Pompeo l’a remise à son président. Et celui-ci en a révélé le contenu le 12 juillet sur son fil Twitter.





Trump envisagerait de répondre bientôt à la dernière lettre de Kim. D’ailleurs, le président américain a réitéré ses remerciements à son homologue nord-coréen. Peu après la cérémonie de rapatriement des corps de GI’s à Hawaï, Trump a tweeté qu’il lui était reconnaissant d’avoir tenu sa promesse. Ainsi, il tâche activement de mettre en avant l’importance de cette restitution. Quant à Kim Jong-un, il aimerait obtenir des concessions de la part des Etats-Unis en faisant valoir qu’il a honoré son engagement.





Les négociations entre les deux pays ne cessent de marquer le pas en raison de leurs priorités inconciliables. Alors que Washington exige la dénucléarisation comme condition préalable à toute contrepartie, Pyongyang plébiscite la déclaration de la fin de la guerre dans la péninsule coréenne avant toute chose. Par conséquent, le scepticisme gagne du terrain aux Etats-Unis. Des médias américains soupçonnent la Corée du Nord de dissimuler ses sites nucléaires et de fabriquer de nouveaux missiles balistiques intercontinentaux (ICBM). Vu ce contexte, il est fort probable que les deux camps tentent de sortir de cet imbroglio via un échange de lettres au plus haut niveau. Dans la même logique, certains misent sur un éventuel second sommet nord-coréano-américain. D’ailleurs, Donald Trump a dit sur Twitter qu’il souhaiterait rencontrer bientôt Kim Jong-un. Certes, on pourrait assimiler ce propos à une pure formule de politesse. Mais il pourrait s’agir de laisser entendre à demi-mot que des concertations en coulisse sont en cours pour organiser leur second tête-à-tête.