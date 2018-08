Samsung Electronics l’emporte sur Apple en termes de rentabilité

ⓒ KBS News

Pour la première fois de son histoire, Samsung Electronics a devancé Apple en termes de rentabilité opérationnelle au deuxième trimestre. En juin 2016, la firme à la pomme figurait encore en tête du palmarès des entreprises de fabrication les plus rentables au monde, établi par le magazine américain Forbes.





Or, au deuxième trimestre 2018, Apple a réalisé un bénéfice d'exploitation de 12,6 milliards de dollars sur un chiffre d'affaires de 53,3 milliards de dollars. Ce qui donne une marge opérationnelle de 23,7 %, soit le même niveau qu'un an plus tôt, mais en léger recul par rapport au premier trimestre avec 26 %. En revanche, sur la même période, le géant sud-coréen de l’électronique a dégagé un chiffre d'affaires de 58 480 milliards de wons, soit 44,5 milliards d’euros, et un résultat d'exploitation de 14 870 milliards de wons, soit 11,3 milliards d’euros. La marge opérationnelle s’élève ainsi à 25,4 %, dépassant de 1,7 point celle enregistrée par son rival américain.





Jusqu'au second semestre 2016, la marge opérationnelle de Samsung restait inférieure à celle d'Apple de plus de dix points. Mais le groupe sud-coréen a progressivement réduit cet écart, pour le ramener en dessous de la barre des dix points l'année dernière. Au premier trimestre 2018, il a affiché seulement 0,2 point d'écart sur la marque américaine. Au deuxième trimestre, il a enfin réussi à devancer son concurrent, en le détrônant de son titre de société de fabrication la plus rentable au monde.





Si le chaebol sud-coréen a pu réaliser une meilleure rentabilité au dernier trimestre, c'est largement grâce aux excellentes performances de son segment phare des semi-conducteurs. Les ventes de puces Samsung pour la période d'avril à juin 2018 s'élèvent à 21 990 milliards de wons, avec un bénéfice d'exploitation de 11 610 milliards de wons. Ces deux chiffres constituent des records historiques pour le groupe. La marge opérationnelle a atteint 52,8 %, et son bénéfice d'exploitation a représenté 78,1 % de celui de l’ensemble du groupe.





Les performances de la division communication mobile qui englobe le segment smartphones ont été en revanche moins brillantes. Cette division a réalisé un résultat d'exploitation de 2 670 milliards de wons sur un chiffre d'affaires de 24 000 milliards de wons, soit une marge opérationnelle de 11,1 % seulement. Le bénéfice d'exploitation a diminué de 34,2 % sur un trimestre, et le chiffre d'affaires se trouve au deuxième plus bas niveau après celui réalisé au premier trimestre 2017, à 23 500 milliards de wons. Pour certains analystes, ces résultats sont moins mauvais que ce qu'on craignait. Mais ils sont certainement loin d'être bons. Si on ne prend en compte que le segment smartphones de Samsung, sa marge opérationnelle reste toujours inférieure de plus de dix points à celle de son concurrent américain.





En tout cas, sur l’année entière, la marge opérationnelle de l’ensemble du groupe pourrait devancer celle d'Apple. Au troisième trimestre, Samsung devrait maintenir son avance sur son rival. Pour cette période, la firme américaine prévoit un chiffre d'affaires de 62 milliards de dollars et un bénéfice d'exploitation de 15,8 milliards de dollars avec une marge opérationnelle de 25 %, tandis que, selon les estimations faites par les analystes boursiers sud-coréens, le chiffre d'affaires de Samsung devrait s’élever à 65 000 milliards de wons et son résultat d'exploitation à 17 000 milliard de wons, avec une marge opérationnelle de 26 %.





Reste à noter que les structures d'activités des deux firmes sont tellement différentes que, pour certains, la comparaison directe de leurs chiffres n'a pas beaucoup de sens. D'autres mettent en garde contre le poids trop important du segment semi-conducteurs chez Samsung, qui pourrait constituer un facteur d'instabilité pour le groupe.