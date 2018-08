Les deux Corées ont tenu des pourparlers militaires entre généraux

ⓒ KBS News

Séoul et Pyongyang ont tenu leurs 9e pourparlers militaires entre généraux le 31 juillet à la Maison de la paix, côté sud-coréen du village de la trêve de Panmunjom. A l'issue de leur rencontre, les deux côtés ont confirmé leur convergence de vue sur une série de mesures visant à réduire les tensions militaires dans la péninsule. Mais ils ne sont pourtant pas parvenus à adopter un communiqué commun.





La réunion entre les généraux des deux Corées a débuté mardi, à 10h, pour se terminer vers 18h30. Au cours de leurs pourparlers marathon, les participants ont discuté des mesures destinées à apaiser les tensions militaires, dont notamment la recherche conjointe dans la zone démilitarisée intercoréenne (DMZ) des dépouilles de soldats morts durant la guerre de Corée, le retrait des postes de garde de cette zone à titre d'essai et la démilitarisation de la zone de sécurité conjointe, connue sous le sigle anglais JSA.





Lors d'un point de presse qui a suivi la réunion, le chef de la délégation sud-coréenne Kim Do-gyun a indiqué que les deux Corées avaient convenu de poursuivre leurs discussions afin d’établir le calendrier précis et les modalités de ces mesures par le biais de communications téléphoniques et de contacts de travail. Il a en outre fait savoir que Séoul et Pyongyang s’étaient mis d'accord sur la nécessité de stopper leurs hostilités en mer Jaune, et que le Sud avait demandé au Nord d'envoyer une délégation au Dialogue sur la défense de Séoul, qui se tiendra le mois prochain dans la capitale sud-coréenne.





Parmi les sujets abordés lors de ces pourparlers militaires figure notamment le projet de recherche conjointe des dépouilles des soldats dans la DMZ. Ce projet avait été décidé par les deux Corées en novembre 2007, à l'issue de la réunion de leurs ministres de la Défense. Mais, depuis, il n'a guère avancé. Les autorités militaires de Séoul estiment le nombre des soldats sud-coréens morts au combat dans cette zone aujourd'hui démilitarisée à plus de 10 000, et celui des soldats américains à quelques 2 000. Leurs corps y restent ensevelis depuis l'armistice il y a 65 ans. Pour exhumer ces dépouilles, plusieurs étapes préalables sont nécessaires, comme la mise en place des mesures de garantie de la sécurité militaire et le déminage de la zone.





Mardi, les deux pays ont également convenu de retirer, à titre d'essai, les postes de garde situés dans la DMZ. Il s'agira d'un premier pas pour faire de cette zone un « espace de paix ». En effet, en vertu de la trêve, il est interdit d’y déployer des forces armées. Mais, en dépit de cette interdiction, les deux Corées y ont installé leurs postes de garde, et chaque poste est occupé par une brigade armée. D'où le risque permanent d'un accrochage militaire entre les deux parties.





Enfin, une autre mesure envisagée par Séoul et Pyongyang est la démilitarisation de la zone de sécurité conjointe, appelée JSA. Cette zone abrite notamment la salle de conférence principale de la Commission d'armistice militaire. Selon les termes de l'armistice, la mission de surveillance de la JSA est confiée à la police. Mais, actuellement, les soldats des deux Corées, armés de revolvers, assurent conjointement la garde en se regardant face à face. Des armes lourdes y sont également installées.





C'était la deuxième réunion entre les généraux des deux Corées depuis le sommet intercoréen du 27 avril. Malgré l’absence de résultats concrets, les deux pays ont profité de ces pourparlers pour confirmer leurs positions communes sur les principales mesures d’apaisement des tensions militaires. Ils se sont engagés à poursuivre leurs efforts visant à mettre en application la déclaration de Panmunjom adoptée par leurs dirigeants à l'issue de leur rencontre.