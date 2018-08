Papa est Étrange (7) 화 났어?

Texte pour le site Internet







*Dialogue de la septième semaine





혜영: 앉아.

Hye-yeong : Assieds-toi.





정환: 어, 그래. 왜 그래? 화 났어?

Jung-hwan : Oui, d’accord. Qu’est-ce qu’il y a ? T’es fâchée ?

혜영: 어, 화 났어.

Hye-yeong : Oui, je suis fâchée.









*Expression à retenir

화: nom, la colère, l’irritation

→ 화를 풀다se calmer, apaiser sa colère

화(가) 나다: verbe, se mettre en colère, se fâcher, s’emporter

→ 어떤 사람 때문에 그가 화가 났어요il est en colère à cause

de quelqu’un

→ 화 났어? T’es fâché(e) ?





*Lundi 6 août

- Évolution de la relation entre 오복녀, la 건물주, la propriétaire de

l’immeuble, et la famille 변, les 세입자, les locataires

- 김유주, la 여친, la petite amie de 변주영 rencontre 변한수 et 나영실

- 아버님 appellation honorifique de père et 어머님 de mère

- L’évolution de la relation entre 배미영 et 안중희 et entre 안중희 et 변한수

- Un(e) athlète de judo 유도선수

- Écoute du dialogue





*Mardi 7 août

- Révision des expressions des semaines 1 à 3. Je les ai complètement en horreur 딱 질색이에요, vous vous êtes donné beaucoup de mal 고생 많으셨어요, comment allez-vous? 잘 지냈어요?

- Écoute du dialogue

- Le verbe s’asseoir 앉다 et sa prononciation





*Mercredi 8 août

- Révision des expressions des semaines 4 à 6. C’est une affaire du passé 언제 적 일이야, Il (ça) vous plaît? 마음에 드세요? C’est à quel sujet ? 무슨 일이세요?

- Écoute du dialogue

- Les différentes formes de conjugaison du verbe s’asseoir 앉다, 앉아요, 앉으세요, 앉으십시오





*Jeudi 9 août

- Écoute du dialogue

- Présentation du contexte de la scène

- Oui, d’accord 어, 그래

- L’adverbe 왜 pourquoi?

- L’adjectif 그렇다 être ainsi, être comme cela et son abréviation 그래

- Explication de l’expression de la semaine 화 났어?





*Vendredi 10 août

- Écoute du dialogue

- Révision générale des expressions étudiées durant la semaine