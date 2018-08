Hwanhee et Lyn se produiront ensemble

Date : le 25 août 2018

Lieu : gymnase des étudiants de Jamsil, à Séoul





Le chanteur Hwanhee et la chanteuse Lyn monteront ensemble sur la scène du gymnase des étudiants de Jamsil à Séoul. C’est la deuxième fois que ces deux vocalistes hors pair se produisent en duo sous le titre « The Fantastic ».





Hwanhee est réputé pour sa voix très profonde et expressive depuis ses débuts en 1999 au sein de Fly To The Sky, un duo masculin de R&B. Lyn, quant à elle, mène des activités musicales en solo depuis ses débuts en 2001. Elle s’est imposée comme l’une des chanteuses les plus demandées pour des bandes originales de séries télévisées.