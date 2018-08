Jeux asiatiques : le ministre des Sports se rend au centre de formation national

ⓒ YONHAP News

Le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Do Jong-whan, a rendu visite jeudi aux athlètes sud-coréens qui se préparent pour les Jeux asiatiques sur le site d'entraînement national de Jincheon, une ville située à environ 90 km au sud de Séoul.



Sur place, il a pu rencontrer des athlètes de volley-ball, de judo, de boxe, de taekwondo et de karaté, et a été informé des préparatifs de la délégation qui participera à l’événement international du 18 août au 2 septembre à Jakarta et a Palembang, en Indonésie.



Do s'est également entretenu avec des joueurs de l'équipe féminine coréenne de basket-ball unifiée, composée de neuf joueuses du Sud et trois du Nord.